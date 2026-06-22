Manchester United, nasce il nuovo Old Trafford: lo stadio avrà 100 mila posti

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Il Manchester United ha compiuto un passo decisivo verso la costruzione del nuovo stadio: il club ha assicurato la maggior parte del terreno necessario per realizzare l'impianto, che con una capacità di 100mila posti diventerà il più grande del Regno Unito. L'operazione, conclusa con un accordo per circa 25 acri nelle vicinanze dell'attuale Old Trafford, rappresenta una tappa fondamentale nel progetto a lungo termine dei Red Devils per rinnovare la propria casa e l'area circostante.

Il comunicato stampa del Manchester United

"Il Manchester United si è assicurato la maggior parte del terreno necessario per costruire un nuovo stadio da 100.000 posti, segnando una tappa fondamentale nella visione a lungo termine per trasformare l'area di Old Trafford. Il nuovo stadio, che diventerà l'arena sportiva più grande del Regno Unito, fungerà da catalizzatore per la rigenerazione del quartiere circostante, contribuendo a creare una delle destinazioni sportive e di intrattenimento più dinamiche e di rilevanza globale al mondo. Il club ha acquisito il sito di 25 acri, situato a circa 350 metri a nord-ovest dell'attuale stadio, da Indurent, fornitore leader di spazi industriali e società del portafoglio di Blackstone. Lo United si impegnerà direttamente con le aziende colpite dai piani per supportarle durante il periodo di transizione. Siamo impegnati a costruire uno stadio di livello mondiale con i nostri tifosi, non solo per loro, con l'atmosfera, l'accessibilità economica e l'accessibilità logistica al centro del nostro pensiero".