McTominay in dubbio, si valutano aspetti atletici e mentali: le ultime

"Hojlund? Ha segnato tre gol e mezzo in nazionale. E col Napoli due reti belle e inutili perché poi il Napoli in quelle gare ha perso. E per Rasmus appena 15 tocchi in area per lui, espressione di una difficoltà sua e anche di squadra nel cercarlo". Lo ha detto Francesco Modugno di Sky Sport in diretta da Castel Voturno.

"Le sollecitazioni di Allegri sono forti. Lo stadio sarà pieno. Siamo curiosi di scoprire le scelte di formazione. Partiamo da McTominay: di fatto lui è a disposizione, ora la valutazione è atletica e forse anche un po' mentale per capire quanto si senta sicuro. Di sicuro è un aspetto da considerare. E poi vediamo comunque le scelte di Allegri che magari potrà modificare anche assetto. In queste settimane ha lavorato anche con la difesa a tre".