Ufficiale Anche Lobotka e Gilmour in gruppo: il report della SSC Napoli

Mancavano solo loro, Gilmour e Lobotka, ed eccoli oggi a Castel Volturno. Il Napoli si è allenato questa mattina. Ecco il report ufficiale: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali".