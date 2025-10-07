Mediaset: "Napoli, attacco ok. Ma si attende il primo gol in movimento di Kdb"

Focus del portale Sportmediaset sugli attacchi delle squadre di Serie A. Bene il Napoli nonostante l'infortunio di Lukaku. Funziona la coppia Hojlund-De Bruyne arrivata in estate. "Conte può guardare tutti dall'alto anche grazie a Rasmus Hojlund. Il tecnico salentino si coccola il danese ("Ha le possibilità per diventare un crac dell'attacco"), arrivato negli ultimi giorni di mercato per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku.

L'ex Atalanta dopo un breve periodo di rodaggio sta segnando gol pesanti: nel giro di una settimana la doppietta in Champions allo Sporting e il gol da tre punti contro il Genoa sono un chiaro segnale. Per il momento però il capocannoniere degli azzurri in campionato è Kevin De Bruyne (3), a cui ancora manca un gol su azione. A pari merito con Hojlund, a quota due, c'è Frank Zambo Anguissa. In totale le reti messe a segno dagli azzurri sono 12: soltanto l'Inter ha fatto meglio con 17. L'attacco del Napoli funziona e quando tornerà pure Lukaku...".