Milinkovic-Savic tiene a galla il Napoli! Al 31' para un rigore a Zaccagni!

Milinkovic-Savic tiene a galla il Napoli! Al 31' para un rigore a Zaccagni!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:33Notizie
di Antonio Noto
Dal dischetto va Zaccagni che incrocia la traiettoria, Milinkovic-Savic indovina l'angolo e respinge!

Alla mezz'ora calcio di rigore per la Lazio! Errore da matita rossa di Buongiorno, che scatena il contropiede di Noslin. L'attaccante, al momento del tiro, viene atterrato da Lobotka, ammonito per il fallo. 

Dal dischetto va Zaccagni che incrocia la traiettoria, Milinkovic-Savic indovina l'angolo e respinge! Sulla ribattuta, Cancellieri va per la botta sicura, ma è lo stesso 10 a cercare la porta, spedendo alle stelle. Si resta sullo 0-1 al Maradona.