Video Italiano-show al Besiktas! Espugna il campo del Fenerbahce ed è portato in trionfo

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Vincenzo Italiano si prende la scena nella stracittadina a dir poco sentita nel calcio turco. Il suo Besiktas conferma l'inizio strepitoso andando a vincere sul campo dei rivali storici del Fenerbahce, in una sfida che vale doppio per il peso specifico che porta con sé il derby di Istanbul. 2-1 il finale con Yilzmaz e Vlahovic a rimontare il gol di Skriniar (solo venti minuti per Lukaku). Una vittoria pesantissima, ottenuta in casa degli avversari, che consacra il tecnico italiano come vero uomo copertina della serata dopo la grande striscia europea ed una squadra che ha già conquistato i tifosi con la mentalità del pressing a tutto campo.

Italiano festeggiato da tifosi e spogliatoio

Al triplice fischio è scattata la festa. Vincenzo Italiano è stato acclamato dai propri tifosi con il coro personalizzato che lo accompagna già da settimane, ma soprattutto è stato protagonista di un abbraccio caloroso con tutto lo spogliatoio bianconero che ha preso in prestito il coro dei tifosi per celebrare il proprio tecnico che ha già creato un grande coinvolgimento. Una grande notte per il Besiktas che dopo anni sofferti ed a distanza siderali dalle rivali, sente di poter essere sicuramente più vicino.