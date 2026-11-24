Man City-Napoli, Lang segna e zittisce le critiche: l'esultanza polemica all'Etihad

Noa Lang segna contro il Manchester City ed esulta con il gesto del silenzio: nuova polemica dopo i recenti fischi dei tifosi.

Noa Lang torna al centro delle discussioni dopo il gol del momentaneo 2-1 del Napoli contro il Manchester City, nella sfida di Champions League terminata 2-2. A catturare l'attenzione è stata soprattutto l'esultanza dell'attaccante olandese, che ha prima mimato con una mano il gesto delle chiacchiere, per poi portarsi l'indice davanti alla bocca. Un gesto dal sapore polemico, interpretabile come una risposta alle recenti critiche ricevute dal numero 70 azzurro, anche se il destinatario non è stato chiarito.

Napoli, Lang e il rapporto complicato con la tifoseria azzurra

L'episodio dell'Etihad Stadium arriva in un momento delicato nei rapporti tra l'olandese e una parte della tifoseria partenopea. Le prime tensioni erano emerse in occasione del pareggio contro la Lazio, mentre anche nella recente sfida casalinga contro il Torino l'attaccante era stato bersagliato dai fischi di alcuni sostenitori, nonostante il contributo decisivo nell'azione del gol di McTominay. La rete contro il Manchester City rappresenta una risposta importante sul campo, ma la sua esultanza rischia di alimentare ulteriormente le polemiche.