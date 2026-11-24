Foto Manchester City-Napoli, le statistiche del 2-2: spiccano il dato sugli xG e il cinismo degli azzurri

Manchester City-Napoli 2-2, tutte le statistiche: azzurri più cinici sotto porta e stesso numero di grandi occasioni.

Il Napoli conquista un punto prezioso all'Etihad Stadium contro il Manchester City, mostrando una notevole concretezza sotto porta. Le statistiche della sfida di Champions League evidenziano una superiorità territoriale della squadra di Enzo Maresca, che ha registrato il 63% di possesso palla contro il 37% degli azzurri. Gli inglesi hanno effettuato 18 conclusioni complessive, di cui sette nello specchio della porta, contro i nove tentativi del Napoli, tre dei quali indirizzati verso la porta di Donnarumma.

Manchester City-Napoli, il dato sugli xG e le grandi occasioni

Interessante il dato relativo ai gol attesi (xG): 1,35 per il Manchester City contro gli 0,61 del Napoli. Entrambe le formazioni hanno creato due grandi occasioni da rete, nonostante il maggiore volume offensivo degli inglesi. Gli uomini di Allegri hanno trasformato in gol due delle tre conclusioni nello specchio, confermando la propria efficacia realizzativa. Il City ha prevalso anche nella precisione dei passaggi (92% contro 83%) e nei calci d'angolo (9-3).