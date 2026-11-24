Video Pranzo Uefa a Manchester: Manna con Edo De Laurentiis, le immagini

Napoli, a Manchester pranzo UEFA con il City: Manna ed Edoardo De Laurentiis lasciano l'Hyatt Regency per l'Etihad

Giornata di gara a Manchester per il Napoli, che questa sera affronta il City in Champions League all'Etihad. Prima della partita c'è stato il tradizionale pranzo UEFA, un appuntamento che riunisce i dirigenti delle due squadre e che anticipa un match di grande peso per gli azzurri, ancora alla ricerca di continuità in stagione.

Il pranzo UEFA all'Etihad

Come mostra il video del nostro inviato, il direttore sportivo Giovanni Manna ed Edoardo De Laurentiis hanno lasciato l'Hyatt Regency Hotel per raggiungere l'Etihad Stadium, dove si è svolto il pranzo. Un momento istituzionale, che precede il fischio d'inizio e che permette alle società di confrontarsi in un clima disteso prima della sfida. La presenza di Manna e di Edoardo racconta l'attenzione con cui il club segue la trasferta, anche dal punto di vista della rappresentanza e dei rapporti tra le due dirigenze.