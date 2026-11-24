Varela come Malen? No, molto meglio. E che differenza con Hojlund

Ultime calcio Napoli, paragone tra Varela, Malen e Hojlund

Gustavo Varela in Serie A ha segnato un gol in meno rispetto a Malen - 11 a 12 - ma secondo i dati e le statistiche è molto più incisivo. Lo dicono gli xG, l'indice dei gol attesi, la probabilità espressa tra 0 e 1 che un tiro si trasformi in gol: 6,9 per l'attaccante del Monza che tanto piace al Napoli e 11,79 per Malen, chiaramente avvantaggiato dal gioco della Roma e di Gasp. Per intenderci, secondo gli xG, Varela avrebbe dovuto segnare 7 gol mentre Malen esattamente 12.

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Dunque, l'ex Benfica è stato incredibilmente cinico capace di trasformare in gol ogni minima azione avuta. Come il tacco di ieri contro la Fiorentina. Indice di xG bassissimo eppure gol: bellissimo. Hojlund è come Malen: 3 gol e d.28 di xG. Il Napoli per lui crea pochissimo e i gol sono quelli attesi. Pochi, ovviamente. Nel Napoli ad avere l'xG più alto è De Bruyne con 4.18 e 4 gol fatti: anche lui coerente con le aspettative. E anche rigorista: questo incide nell'xG.