Ufficiale Under 21, Favasuli lascia il ritiro e torna a Napoli: indisponibile dopo consulto medico

Favasuli lascia il ritiro dell’Italia Under 21 per indisponibilità: l’esterno torna al Napoli e salterà la decisiva sfida con la Polonia.

Brutte notizie per Costantino Favasuli. L’esterno del Napoli ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 dopo essere stato sottoposto a valutazione medica ed essere stato considerato indisponibile. Insieme a lui ha fatto rientro nel proprio club anche Niccolò Fortini, esterno del Torino. Favasuli tornerà dunque a disposizione del Napoli, dove le sue condizioni saranno monitorate in vista dei prossimi impegni.

Favasuli indisponibile con l’Italia Under 21: salta la decisiva sfida con la Polonia

Gli Azzurrini sono rientrati nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo la trasferta in Armenia, decisa nel finale dal gol di Cisse. L’Italia affronterà la Polonia lunedì allo stadio Adriatico di Pescara, con calcio d’inizio alle 18:15, in una sfida fondamentale per provare a conquistare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all’Europeo. Baldini non potrà però contare su Favasuli e Fortini. Al gruppo si è invece aggregato Honest Ahanor, arrivato direttamente da Coverciano dopo il raduno con la Nazionale maggiore.