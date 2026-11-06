Gazzetta boccia Allegri: “Fine dell'Allegrismo”, azzurri grande malato del calcio italiano

Napoli, la Gazzetta critica Allegri dopo il 4-1 col Porto: Allegrismo sotto accusa, 24 gol subiti e futuro incerto.

La pesante sconfitta del Napoli contro il Porto in Champions League alimenta le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Anche la Gazzetta dello Sport mette sotto accusa il rendimento della formazione azzurra e l'impostazione tattica del tecnico livornese. Il quotidiano parla apertamente della possibile fine dell'Allegrismo, evidenziando come il gioco conservativo non sia più sufficiente per ottenere risultati. Il 4-1 incassato in Portogallo, arrivato pochi giorni dopo il ko contro la Juventus, ha aggravato una situazione già estremamente delicata.

Napoli, la Gazzetta attacca l'Allegrismo: Allegri rischia, pesano i 24 gol subiti

Secondo l'analisi, il Napoli potrebbe essere arrivato a un punto di svolta, con il futuro di Allegri sempre più incerto. Contro il Porto, dopo il momentaneo pareggio di McTominay, gli azzurri hanno progressivamente perso campo nella ripresa, subendo la superiorità degli avversari fino al definitivo 4-1. Il quotidiano sottolinea anche il dato dei 24 gol incassati e l'espulsione di Rafa Marin, che complica ulteriormente l'emergenza infortuni. A metà della fase campionato, il Napoli si ritrova fuori dalla zona playoff di Champions League. Il tecnico è ora chiamato a cambiare rotta per evitare che la crisi comprometta definitivamente la stagione.