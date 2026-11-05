Ultim'ora Italia, i convocati di Mancini: c'è un solo giocatore del Napoli

Convocati Italia per Francia e Belgio, l'elenco di Mancini

Ecco la lista dei 31 convocati del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Del Napoli nell'elenco figura solo Vergara dato che Di Lorenzo è out per infortunio. Out Meret e Politano. Tanti nomi nuovi per Mancini e diversi giovani. Un elenco di convocati con un'età media decisamente bassa. Ecco le scelte:

Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Vicario

Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Mancini, Palestra, Scalvini

Centrocampisti: Barella, Cassano, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Lontani, Pisilli, Ricci, Romano, Tonali

Attaccanti: Cambiaghi, Cisse, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Koleosho, Liberali, Scamacca, Vergara, Zaniolo