Protesta spontanea per Napoli-Lazio? Tanti abbonati pronti a disertare o cedere biglietti

Napoli-Lazio, cresce la protesta spontanea dei tifosi: tanti abbonati di Curve e Distinti pronti a disertare il Maradona.

Cresce il malcontento tra i tifosi del Napoli, sempre più delusi dai risultati della squadra di Massimiliano Allegri. In vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona, sui social sta prendendo forma una possibile protesta spontanea. Numerosi sostenitori azzurri stanno valutando di disertare l'impianto di Fuorigrotta, scegliendo di non assistere alla partita come segnale di forte dissenso nei confronti della società e della gestione di questo difficile avvio di stagione.

Napoli-Lazio, malcontento alle stelle: abbonati di Curve e Distinti pronti a restare a casa

La protesta potrebbe coinvolgere anche numerosi abbonati dei settori Curve e Distinti, alcuni dei quali avrebbero già deciso di non recarsi allo stadio o di cedere il proprio titolo d'accesso. Un'iniziativa che nasce spontaneamente tra i tifosi, senza che al momento risulti una mobilitazione ufficiale organizzata, e che punta a mandare un messaggio diretto al presidente Aurelio De Laurentiis. Sui social si moltiplicano gli inviti a lasciare vuoti i seggiolini del Maradona, anche se soltanto domenica sarà possibile valutare l'effettiva adesione. La delicata sfida contro la capolista Lazio rischia dunque di essere accompagnata da un clima di forte contestazione.