Allegri e il fantasma del 1997-98: l'inquietante precedente della stagione più disastrosa

Napoli in crisi, torna il ricordo del 1997-98: Allegri giocava nella squadra retrocessa, oggi guida gli azzurri tra sette sconfitte.

Per ritrovare un Napoli così in difficoltà bisogna tornare alla stagione 1997-98, la peggiore disputata dagli azzurri in Serie A, conclusa con una dolorosa retrocessione. Un'annata caratterizzata da risultati disastrosi e continui cambi in panchina, con quattro allenatori alternatisi alla guida della squadra: Mutti, Mazzone, Galeone e Montefusco. Nelle prime 14 partite stagionali arrivarono ben nove sconfitte, comprese quelle in Coppa Italia contro Perugia e Lazio. Una situazione di caos tecnico e societario che presenta alcune analogie con l'attuale crisi del Napoli. A rendere ancora più curioso il parallelo è la presenza di Massimiliano Allegri, oggi allenatore azzurro, proprio nella rosa di quella stagione.

Napoli, sette sconfitte stagionali e Allegri sotto accusa: il precedente del 1997-98

Allegri arrivò a Napoli nel mercato invernale del 1998, voluto da Giovanni Galeone, che sarebbe stato esonerato dopo appena nove partite e il pesante 5-0 subito a Empoli. Oggi il tecnico si ritrova nuovamente al centro di una stagione complicata, con sette sconfitte complessive: quattro in Serie A contro Como, Inter, Venezia e Juventus, e tre in Champions League contro Arsenal, Villarreal e Porto. Gli azzurri sono a nove punti dal quarto posto, mentre in Europa restano in corsa per i playoff. Il 4-1 incassato in Portogallo e il successivo 2-0 contro la Juventus hanno accentuato il malcontento attorno alla squadra. Il confronto con il 1997-98 resta naturalmente legato a contesti differenti, ma il rendimento attuale alimenta inevitabilmente interrogativi sulla gestione tecnica e sulla possibilità di invertire rapidamente la rotta.