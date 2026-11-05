Allegri flop, da Milano gongolano sull’addio: “Bisogna ringraziare il Cagliari!”
Una riflessione decisamente critica nei confronti di Massimiliano Allegri arriva dalle pagine di MilanNews.it. Il portale vicino alle vicende rossonere sostiene che, alla luce delle difficoltà incontrate dall'allenatore sulla panchina del Napoli, il Milan possa addirittura considerare una fortuna la mancata qualificazione alla Champions League.
Il riferimento è alla sfida contro il Cagliari dello scorso maggio a San Siro, un risultato che, secondo l'autore dell'editoriale, avrebbe finito per rappresentare un vantaggio per il futuro rossonero.
Milan, l'affondo contro Allegri: "Meglio senza Champions, basta vedere cosa sta facendo a Napoli"
"Il Milan deve ringraziare il Cagliari per quella notte di maggio a San Siro", si legge nel pezzo, che sottolinea il paradosso di una squadra costretta a disputare l'Europa League anziché affrontare le grandi potenze europee nella competizione più prestigiosa.
La spiegazione arriva attraverso un riferimento diretto all'attuale allenatore del Napoli: "Beh, considerando quello che sta combinando Massimiliano Allegri a Napoli, probabilmente sì". Una presa di posizione netta, che trasforma il difficile avvio di stagione degli azzurri in un argomento a sostegno delle scelte e del percorso intrapreso dal Milan
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