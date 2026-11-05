Allegri-Fabregas: confronto impietoso! Cesc conquista quasi il doppio dei punti nelle ultime 24 gare

Napoli, Allegri ha perso 13 delle ultime 24 gare: confronto impietoso con Fabregas, che ha conquistato 25 punti in più.

Due squadre italiane, due serate di Champions League e due realtà completamente opposte. Il Como di Cesc Fabregas entra nella storia della competizione travolgendo il Lens in trasferta con nove reti, un primato assoluto per una squadra impegnata lontano da casa. A circa 1.500 chilometri di distanza, invece, il Napoli di Massimiliano Allegri incassa un'altra pesante sconfitta, crollando 4-1 contro il Porto di Francesco Farioli. Due risultati che fotografano percorsi profondamente differenti, confermati anche dai numeri degli ultimi mesi.

Napoli, Allegri contro Fabregas: 13 sconfitte in 24 gare, il Como vola con 52 punti

Prendendo in esame le ultime dieci partite della scorsa stagione e le prime 14 di quella attuale, il rendimento di Allegri appare particolarmente preoccupante. In 24 incontri tra Serie A e Champions League, il Napoli ha raccolto appena 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e ben 13 sconfitte. Sono 32 i gol realizzati e 39 quelli subiti, per una differenza reti di -7. Numeri nettamente inferiori rispetto a quelli del Como di Fabregas, che nello stesso periodo ha conquistato 52 punti grazie a 16 vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, segnando 56 reti e incassandone appena 22. Una differenza di 25 punti che evidenzia la distanza tra le due formazioni, con i lombardi protagonisti anche in Champions League, dove occupano il quarto posto al giro di boa.