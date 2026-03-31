Napoli-Lazio, biglietti in vendita da domani: info, prezzi e dettagli
SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 1 Aprile 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lazio, match che si disputerà Sabato 18 Aprile alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.
La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.
La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.
FASE 1, 2 e 3
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 35,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI50,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI60,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI80,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 110,00 €
FASE 4 – VENDITA LIBERA
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 40,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI 70,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI 90,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM110,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 115,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 135,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM1 55,00 € 110,00 €
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro