Lang voleva scappare negli spogliatoi dopo i fischi! Convinto a tornare sotto la curva: il retroscena

Napoli-Lazio, Lang voleva evitare il saluto ai tifosi: Giorgia Rossi svela il retroscena.

Clima sempre più teso in casa Napoli dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Al termine della partita, la squadra di Massimiliano Allegri si è diretta sotto la Curva B per salutare i sostenitori azzurri, ma non tutti i calciatori sembravano intenzionati a partecipare. In particolare, Noa Lang, protagonista di una giornata complicata e di un acceso confronto a distanza con parte della tifoseria, era pronto a rientrare direttamente negli spogliatoi. L'attaccante olandese era stato infatti ripetutamente fischiato durante la gara, anche in seguito al gesto polemico rivolto verso la Curva A. Un episodio che ha contribuito ad alimentare il nervosismo attorno al calciatore.

Napoli-Lazio, Lang non voleva salutare i tifosi: Giorgia Rossi svela cosa è successo a fine partita

A raccontare il retroscena è stata Giorgia Rossi, intervenuta in diretta su DAZN al termine della sfida contro la Lazio. La giornalista ha spiegato come Lang fosse inizialmente intenzionato a lasciare il terreno di gioco senza raggiungere i compagni sotto la curva: “Lang stava per rientrare all’interno dello spogliatoio, poi è stato convinto ad andare insieme a tutto il gruppo squadra a salutare i tifosi”. Alla fine, dunque, anche l'olandese si è unito alla squadra, ma l'accoglienza del pubblico è stata tutt'altro che calorosa. I calciatori del Napoli sono stati fischiati anche dopo il triplice fischio, nonostante il punto conquistato contro la capolista. Una contestazione che testimonia il crescente malcontento dei sostenitori partenopei per il rendimento della formazione di Allegri.