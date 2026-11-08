Napoli-Lazio, contestazione al Maradona: cori durissimi contro la squadra e insulti a Lang

Napoli-Lazio, esplode la protesta al Maradona: tifosi furiosi, cori contro la squadra e Lang.

Il pareggio per 1-1 contro la Lazio non basta a riportare la serenità in casa Napoli, dove il clima resta pesantissimo nonostante un secondo tempo giocato con maggiore intensità e sacrificio. Al triplice fischio dell'arbitro Pairetto, lo stadio Diego Armando Maradona ha manifestato apertamente tutta la propria delusione nei confronti della squadra di Massimiliano Allegri, accompagnando la fine della partita con una serie di cori di contestazione. Da una parte degli spalti si è levato il durissimo “I coglioni ve li diamo noi”, seguito dal più tradizionale “Tirate fuori le palle”. Anche la Curva B ha fatto sentire la propria voce, intonando il coro “Meritiamo di più”. Una protesta che testimonia la crescente insofferenza dei sostenitori azzurri, evidentemente insoddisfatti del rendimento della squadra nonostante il punto conquistato contro la capolista.

Napoli-Lazio, Lang nel mirino dei tifosi: insulti dopo il gesto polemico verso la Curva A

A finire maggiormente nel mirino della contestazione è stato Noa Lang, già protagonista durante la partita di un acceso confronto a distanza con una parte del pubblico. L'esterno olandese, dopo essere stato fischiato, aveva infatti portato una mano all'orecchio rivolgendosi verso la Curva A, con un gesto interpretato come un provocatorio “Non vi sento”. Un atteggiamento che non è stato gradito dai sostenitori partenopei e che ha contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione. Al termine dell'incontro, Lang si è inizialmente diretto verso gli spogliatoi, mentre dagli spalti è partito anche un coro offensivo nei suoi confronti: “Lang tu sei un figlio di pu…”. Il pareggio contro la Lazio non è dunque riuscito a placare la rabbia del pubblico, che continua a chiedere una svolta alla formazione di Allegri. La contestazione del Maradona fotografa un momento particolarmente delicato, nel quale il Napoli deve ritrovare non soltanto risultati e continuità, ma anche la fiducia dei propri tifosi.

Rendi il titolo meno sensazionalisticoRiduci le ripetizioni sulla contestazione