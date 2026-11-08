Il Napoli resta decimo! Champions a -8: la classifica
Un punto che sa di brodino caldo per il Napoli di Massimiliano Allegri, che ferma la Lazio capolista allo stadio Diego Armando Maradona ma non riesce a dare una svolta alla propria classifica. Il pareggio contro la formazione biancoceleste consente agli azzurri di muovere la graduatoria, senza però migliorare una posizione decisamente lontana dalle aspettative. Il Napoli resta infatti decimo in Serie A, confermando le difficoltà di un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti e numerosi passi falsi. Un punto importante per il valore dell'avversario, ma insufficiente per rilanciare concretamente le ambizioni della squadra partenopea.
Classifica Serie A, Napoli decimo: azzurri a -8 dal Como in attesa della sfida con l'Inter
Il pareggio contro la Lazio permette al Napoli di accorciare a otto punti il distacco dal Como, almeno momentaneamente. La formazione di Cesc Fabregas deve infatti ancora affrontare l'Inter, in una sfida che potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri della classifica. Gli azzurri restano dunque costretti a inseguire, con la necessità di ritrovare continuità nei risultati per risalire la graduatoria. La prestazione contro la capolista rappresenta un piccolo passo avanti sul piano del risultato, ma la decima posizione evidenzia quanto sia ancora lunga la strada per tornare nelle zone alte della Serie A.
Lazio – 29 punti (11 partite giocate)
Roma – 27 punti (11)
Inter – 25 punti (10)
Como – 23 punti (10)
Milan – 21 punti (10)
Frosinone – 20 punti (11)
Juventus – 17 punti (10)
Bologna – 17 punti (11)
Cagliari – 16 punti (11)
Napoli – 15 punti (11)
Torino – 14 punti (11)
Genoa – 13 punti (10)
Atalanta – 11 punti (10)
Lecce – 10 punti (11)
Fiorentina – 8 punti (10)
Parma – 8 punti (11)
Sassuolo – 8 punti (11)
Monza – 7 punti (10)
Venezia – 6 punti (11)
Udinese – 5 punti (11)
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