Tensione al Maradona: Lang provoca la Curva A e viene fischiato! Il gesto scatena la rabbia dei tifosi

Napoli, Lang contestato dalla Curva A dopo un gesto polemico: la ricostruzione.

Momenti di tensione allo stadio Diego Armando Maradona, dove Noa Lang è finito nel mirino dei tifosi del Napoli dopo un episodio che ha acceso gli animi sugli spalti. L'attaccante azzurro, dopo non essere riuscito a concretizzare un'occasione offensiva, si è rivolto verso la Curva A con un gesto plateale, portando l'attenzione sul sostegno proveniente dal settore. Un movimento interpretato come un “Non vi sento”, che non è stato gradito dai sostenitori partenopei. La reazione è stata immediata, con una serie di fischi indirizzati al calciatore, protagonista di un confronto a distanza con una parte del pubblico presente allo stadio.

Napoli, Lang e il gesto alla Curva A: la ricostruzione e la reazione dei tifosi

A chiarire quanto accaduto è stato Alessio De Giuseppe, giornalista di DAZN, intervenuto direttamente da bordocampo per ricostruire l'episodio. Queste le sue parole: “Gesto di Lang verso la Curva A dove faceva capire 'Non vi si sente, non vi sento'. Curva che non ha preso bene questo gesto del giocatore”. Un episodio che testimonia il clima di nervosismo attorno alla formazione azzurra, con il pubblico che ha manifestato apertamente il proprio disappunto nei confronti dell'atteggiamento dell'attaccante olandese. Il gesto di Lang e la successiva reazione della Curva A hanno così alimentato un momento di tensione durante la partita, richiamando l'attenzione anche della telecronaca televisiva.