Napoli-Lazio, Hojlund e De Bruyne sprecano quasi due gol! i numeri del match

Napoli-Lazio, primo tempo biancoceleste e ripresa azzurra: pesano le occasioni fallite da Hojlund e De Bruyne.

Il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio racconta una partita combattuta, nella quale entrambe le squadre hanno attraversato momenti di difficoltà e superiorità. A partire meglio sono stati gli uomini di Gennaro Gattuso, capaci di entrare sei volte nell'area di rigore azzurra nei primi 20 minuti e di chiudere il primo tempo con 12 conclusioni contro le 5 del Napoli, di cui 4-2 nello specchio della porta. Una superiorità territoriale e offensiva che ha messo alla prova la formazione di Massimiliano Allegri, poco fortunata anche in alcuni episodi, come in occasione del tocco di Hojlund salvato sulla linea. I numeri della prima frazione confermano dunque le difficoltà incontrate dagli azzurri contro una Lazio che ha dimostrato sul campo il valore della propria posizione in classifica.

Napoli, la ripresa lascia rimpianti: Hojlund e De Bruyne producono 1,49 xG senza segnare

Nella seconda frazione, però, il Napoli ha cambiato marcia, disputando venti minuti iniziali tra i più incisivi delle ultime settimane. La squadra di Allegri ha aumentato la pressione offensiva, riuscendo a mantenere le distanze tra i reparti anche quando la Lazio ha ripreso campo e costretto gli azzurri ad abbassarsi. A testimoniare le occasioni non concretizzate sono soprattutto gli expected goals di Hojlund e De Bruyne, rispettivamente pari a 0,96 e 0,53 xG. Complessivamente, i due calciatori hanno prodotto 1,49 gol attesi senza riuscire a trovare la rete, un dato che evidenzia le opportunità sprecate dalla formazione partenopea. Il pareggio lascia quindi più di un rimpianto al Napoli, che soprattutto nella ripresa avrebbe potuto trovare il gol decisivo e conquistare una vittoria preziosa contro la capolista.