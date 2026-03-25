Napoli-Milan, possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri: deciderà il Casms

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Si avvicina Napoli-Milan del 6 aprile allo stadio Maradona, ma restano da definire le modalità di accesso per i tifosi ospiti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti deciso di rinviare al CASMS la valutazione sulle misure di sicurezza da adottare per la gara. La decisione arriva dopo le segnalazioni della Questura di Napoli, che ha chiesto ulteriori approfondimenti prima di autorizzare la vendita dei biglietti nel settore ospiti.

Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri? Deciderà il CASMS

Nel frattempo, l’Osservatorio ha invitato la Lega Serie A a non avviare la vendita dei tagliandi destinati ai sostenitori rossoneri. Saranno ora il CASMS e la Prefettura a stabilire eventuali limitazioni, compresa la possibilità che i tifosi del Milan residenti in Lombardia non possano seguire la squadra in trasferta al Maradona. Una decisione attesa nei prossimi giorni.