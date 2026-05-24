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Napoli-Udinese, Il Roma: "Il giorno dell'addio di Conte"

Napoli-Udinese, Il Roma: "Il giorno dell'addio di Conte"
Oggi alle 09:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
Oggi alle 18 al Maradona andrà in scena l'ultima partita dell'anno: Napoli-Udinese. E sarà anche l'ultima di Antonio Conte come allenatore azzurro.

Oggi alle 18 al Maradona andrà in scena l'ultima partita dell'anno: Napoli-Udinese. E sarà anche l'ultima di Antonio Conte come allenatore azzurro. L'edizione odierna de Il Roma vi dedica un titolo in prima pagina: "E' il giorno dell'addio a Conte", si legge in taglio alto. Il tecnico - si legge - darà l'annuncio dopo la partita. Poi potrebbe arrivare Vincenzo Italiano.