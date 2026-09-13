Live Diretta Napoli-Bologna, pre-partita: le ultime di formazione ed il dato biglietti

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Il Napoli ospita il Bologna al Maradona per la 4a giornata di Serie A 2026-2027: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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Spettatori - Il divieto di trasferta ai residenti in Emilia-Romagna si fa sentire. Ieri sera i biglietti venduti erano in totale 20, ovvero un club di tifosi rossoblù di Roma, ma era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. In generale invece ancora una volta non ci sarà il sold-out. Stando agli ultimi aggiornamenti, tra biglietti venduti e quota abbonati, ieri sera il numero di spettatori previsti si attestava intorno alle 41.000 unità

Le ultime sul Napoli: Anguissa dà forfait, Milinkovic-Savic in porta - Anguissa dà ancora il forfait: il problema all'adduttore lo costringe a saltare anche questa partita. Allegri va verso la conferma del 4-3-3, in porta toccherà a Milinkovic-Savic dopo l’infortunio di Meret, davanti a lui Rrahmani e Rafa Marin con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. In mediana nessun dubbio su Lobotka, sono poi in tre per due posti per completare il reparto: Gilmour, Vergara e De Bruyne con i primi due leggermente favoriti. In attacco è intoccabile Hojlund, in suo supporto giocheranno Politano e Noa Lang, visto l'infortunio di Alisson Santos che tornerà dopo la sosta.

Le ultime sul Bologna: oltre Orsolini altre due assenze - Il Bologna dovrà fare a meno degli infortunati Orsolini, Dovbyk e Zortea. Il tecnico Domenico Tedesco - che non sarà in panchina perché squalificato - dovrebbe confermare Skorupski tra i pali, sulle corsie di difesa agiranno Holm e Miranda, mentre al centro si candida la coppia Heggem-Theate, quest'ultimo in vantaggio su Helland. Le chiavi della regia sono in mano a Ferguson ed è ballottaggio Pobega-Moro per affiancarlo. Testa a testa tra Odgaard e LIbra per agire nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti Piccoli, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni.

Come arriva il Bologna - Anche il Bologna ha avuto un avvio complicato, raccogliendo appena un punto nelle prime tre giornate. La formazione di Domenico Tedesco ha perso per 1-0 contro la Lazio all’esordio e con lo stesso risultato sul campo dell’Atalanta, prima di pareggiare 2-2 in casa con il Sassuolo. I rossoblù hanno realizzato due reti e ne hanno subite quattro, presentandosi al Maradona con l’obiettivo di conquistare il primo successo stagionale.

Il Napoli aveva cominciato il campionato vincendo per 2-0 sul campo del Genoa, ma da quel momento ha rimediato tre sconfitte di fila. Gli azzurri hanno perso 2-1 al Maradona contro il Como e 3-2 a San Siro contro l’Inter, dopo essere stati avanti di due reti, prima del ko per 1-0 contro l’Arsenal nel debutto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi chiamata a dare una risposta sia nella prestazione sia nel risultato.

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