Gutierrez, inizio super al Leverkusen: 1 gol e 3 assist in 4 partite di Bundesliga

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Miguel Gutiérrez ha iniziato la sua esperienza al Bayer Leverkusen con numeri importanti: 1 gol e 3 assist nelle prime 4 partite di Bundesliga

Miguel Gutiérrez ha iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo classe 2001, arrivato in estate dal Napoli, ha già lasciato il segno nelle prime quattro partite di Bundesliga, mettendo a referto un gol e tre assist. Un rendimento che evidenzia l'impatto avuto dall'ex Girona nel nuovo campionato.

Gutiérrez, il confronto con l'esperienza al Napoli

Numeri decisamente diversi rispetto alla sua esperienza in azzurro, dove Gutiérrez ha raccolto 28 presenze e un solo gol. In estate il Napoli lo ha ceduto al Bayer Leverkusen per 26 milioni di euro più 4 milioni di bonus, con il giocatore che ha firmato un contratto quinquennale con il club tedesco.