Gioia Hojlund: gol da rapace d’area di rigore in Norvegia-Danimarca

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Rasmus Højlund protagonista in Norvegia-Danimarca: l’attaccante segna il gol del 2-2 e riporta in equilibrio la sfida di Nations League.

Rasmus Højlund lascia il segno in Norvegia-Danimarca, sfida valida per la prima giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League 2026-2027. All’Ullevaal Stadion di Oslo, l’attaccante trova il gol del 2-2 e riporta in equilibrio la partita, confermando il suo fiuto per il gol e la capacità di farsi trovare pronto negli ultimi metri.

Højlund firma il 2-2: partita ancora aperta

La Norvegia parte forte e trova due volte la via del gol con Bobb al 14’ e Haaland al 18’. La Danimarca reagisce e accorcia le distanze con Damsgaard al 25’, prima di completare la rimonta al 60’. È proprio Højlund a firmare il 2-2 con un gol da vero rapace d’area, rimettendo la sfida in equilibrio. Il match è in corso con il risultato ora sul pareggio.