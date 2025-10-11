Neres-Elmas per sostituire Politano? Non solo: Conte pensa a una terza soluzione
Crisi infortuni senza fine per Antonio Conte, che in vista della delicata trasferta contro il Torino si ritrova con l'ennesima tegola: l'assenza forzata di Matteo Politano. L'esterno destro, elemento cruciale nello scacchiere azzurro, sarà indisponibile, costringendo il tecnico a rivedere i piani. Si apre così un ballottaggio serrato per la fascia destra d'attacco.
Conte dovrà scegliere tra tre opzioni: il più offensivo David Neres, l'adattabile Leonardo Spinazzola (solitamente a sinistra, ma utilizzabile anche sul versante opposto) e l'eclettico Eljif Elmas. La decisione del mister sarà cruciale per non perdere in pericolosità offensiva e per dare un segnale forte alla squadra in un momento delicato. La gara contro il Torino sarà un banco di prova significativo per chiunque scenderà in campo come erede temporaneo di Politano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
