Ufficiale Napoli-MSC, prolungato l'accordo di sponsorizzazione: l'annuncio di ADL

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Durante la presentazione della nuova maglia del Centenario, De Laurentiis ha ufficializzato il rinnovo della partnership con MSC.

Il Napoli ha approfittato della presentazione della nuova maglia home 2026/27, andata in scena a bordo della MSC World Europa, per annunciare anche un'importante novità sul fronte delle sponsorizzazioni. Alla conferenza erano presenti, tra gli altri, il presidente Aurelio De Laurentiis, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, Nicola Arnone e Francesca Curci.

De Laurentiis: "Accordo rinnovato per tre stagioni"

Nel corso del suo intervento, il presidente azzurro ha ufficializzato il prolungamento della partnership con MSC: "Siamo oggi a bordo di questa nave MSC per annunciare anche che il Napoli e la MSC hanno rinnovato il loro accordo per altre tre stagioni. Dunque MSC sarà lo sponsor del Napoli per altre tre stagioni", ha dichiarato De Laurentiis, confermando la prosecuzione di una collaborazione ormai consolidata.