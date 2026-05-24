Prima pagina Oggi c'è Torino-Juventus, Tuttosport: "Derby disperato"

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In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola in questo modo: "Derby disperato". Ore 20.45: il Torino per dare un senso all'ennesima avvilente stagione, la Juventus per sperare nel miracolo Champions. D'Aversa vuole chiudere con una vittoria che manca da 11 anni, Spalletti appeso ai risultati di Milan e Roma. Yildiz out, Vlahovic a rischio.

Si parla anche della corsa Champions e di quella per non retrocedere, con il titolo che segue: "Allegri e Gasp: vincere e basta! Lecce e Cremonese salvezza thrilling". Si decide tutto negli ultimi 90 minuti, sia in cima che in fondo alla classifica.