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Olanda-Serbia, formazioni ufficiali: sorpresa Lang, la scelta su Milinkovic

Olanda-Serbia, formazioni ufficiali: sorpresa Lang, la scelta su MilinkovicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:40Notizie
di Davide Baratto
Olanda-Serbia, formazioni ufficiali: Lang titolare nel tridente degli Oranje, Milinkovic-Savic difende la porta della nazionale serba

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Olanda-Serbia, sfida valida per la quarta giornata di Nations League. Occhi puntati anche su due calciatori del Napoli: Noa Lang parte titolare nel tridente offensivo olandese, mentre tra i pali della Serbia c’è Vanja Milinkovic-Savic. Gli Oranje di Xavi si schierano con il 4-3-3, mentre la nazionale guidata da Paunovic risponde con il 4-4-2.

Le formazioni ufficiali di Olanda-Serbia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang. CT: Xavi
SERBIA (4-4-2): Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic. CT: Paunovic