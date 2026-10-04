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Olanda-Serbia, formazioni ufficiali: sorpresa Lang, la scelta su Milinkovic
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Olanda-Serbia, formazioni ufficiali: Lang titolare nel tridente degli Oranje, Milinkovic-Savic difende la porta della nazionale serba
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Olanda-Serbia, sfida valida per la quarta giornata di Nations League. Occhi puntati anche su due calciatori del Napoli: Noa Lang parte titolare nel tridente offensivo olandese, mentre tra i pali della Serbia c’è Vanja Milinkovic-Savic. Gli Oranje di Xavi si schierano con il 4-3-3, mentre la nazionale guidata da Paunovic risponde con il 4-4-2.
Le formazioni ufficiali di Olanda-Serbia
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang. CT: Xavi
SERBIA (4-4-2): Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic. CT: Paunovic
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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