Retroscena Conte: fu in contatto con la Juve fino a due giorni prima di accordarsi con ADL

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Guido Vaciago fa chiarezza sulle indiscrezioni relative a un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus: per ora nessun contatto.

Antonio Conte sogna di tornare ad allenare e la Juventus resta inevitabilmente una destinazione suggestiva, ma al momento non esiste alcuna trattativa. Lo chiarisce il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, che dedica cinque punti alle voci circolate nelle ultime ore: "Conte non è stato contattato né direttamente, né indirettamente dalla Juventus". L'ultimo confronto risalirebbe a giugno 2025, quando l'ex tecnico del Napoli ascoltò la proposta bianconera due giorni prima di trovare nuovamente l'accordo con Aurelio De Laurentiis. Conte sarebbe pronto a rispondere a un'eventuale chiamata della Juve, ma non avrebbe attivato intermediari per favorirla.

Conte-Juventus, ora si può fare? Spalletti per adesso non rischia

Un ritorno di Conte a Torino in futuro resta un'ipotesi possibile per il forte legame con l'ambiente bianconero, ma non durante questa stagione. Vaciago sottolinea infatti che, dopo quattro cambi di allenatore in due anni, arrivare al quinto prima del compimento del terzo rappresenterebbe un pesante fallimento gestionale. Proprietà e dirigenza non prevedono dunque di separarsi da Luciano Spalletti prima della fine della stagione: "Non basta una sconfitta per cambiare gli scenari. Sono chiacchiere, che fanno sangue perché Antonio Conte è un nome che accelera il cuore dei tifosi bianconeri".