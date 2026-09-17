Fiorentina-Napoli, l'invito del club azzurro per i tifosi che andranno in trasferta

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La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso e non solo.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Fiorentina - Napoli, in programma domenica 20 settembre 2026, alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di giovedì 17 settembre 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket (a questo link: https://www.vivaticket.com/it/artist/acf-fiorentina/68466?culture=it-it).

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 19 settembre 2026.

A seguito delle disposizioni suggerite da ONMS, si precisa che i titoli di accesso al Settore Ospiti non saranno cedibili.

In considerazione della capienza ridotta del Settore Ospiti, si comunica che eventuali tifosi privi di biglietto non potranno ovviamente avere accesso all’impianto.

Prezzi. Settore Ospiti: € 32,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/8b2a4713-a572-4b1c-be67-c73b814eb2a1/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Stagione-Sportiva-25-26_Regolamento-d-uso-Stadio-Franchi_250725.pdf?language=it

Codice di comportamento del tifoso: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/49d10885-d94d-43c2-9843-073e7bd595b6/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Stagione-Sportiva-25-26_Codice-Comportamento-del-Tifoso.pdf?language=it

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/fcca3197-bc1b-4be5-bfb5-a034d89a41df/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Procedura-Ingresso-Striscioni.pdf?language=it

Come arrivare: L’uscita consigliata è Firenze Sud. Il parcheggio consigliato è il Parcheggio Mandela Forum: https://maps.app.goo.gl/JWnNTmr1yUSMvWyeA?g_st=ac

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.