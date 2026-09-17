Vanoli ha un obiettivo a cominciare da Fiorentina-Napoli: possibile novità tattica

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Mateo Pellegrino si candida a un ruolo sempre più importante nella Fiorentina di Paolo Vanoli. L'argentino ha segnato contro Venezia, Torino e Pisa.

Mateo Pellegrino è diventato una nuova soluzione offensiva per Paolo Vanoli. Al ritorno sulla panchina della Fiorentina, il tecnico aveva scelto Beto come centravanti titolare contro il Venezia, ma l'argentino aveva risposto entrando e realizzando il gol del definitivo 4-2, dopo la tripletta di Mastantuono. Pellegrino si è poi ripetuto contro Torino e Pisa, mettendo insieme tre partite consecutive a segno e confermando soprattutto la pericolosità del suo sinistro.

Vanoli studia come valorizzare Pellegrino

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Pellegrino deve ancora riuscire a esprimere pienamente un'altra delle sue caratteristiche migliori, il gioco aereo già messo in mostra ai tempi del Parma. Vanoli studia quindi nuove soluzioni per valorizzarlo, valutando anche modifiche sugli esterni con Mastantuono a sinistra e Njie a destra. Un esperimento che non dovrebbe essere proposto domenica contro il Napoli, ma che potrà essere approfondito durante la prossima sosta.