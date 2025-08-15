Ricordate Zhegrova? Sognava il Napoli, ora ci pensa l'OM di De Zerbi

A inizio mercato, come a gennaio scorso, il suo nome era stato di nuovo accostato al Napoli, ma ad oggi non ci sono novità per il futuro di Edon Zhegrova. L'esterno del Lille non è ancora partito e il Napoli ha poi virato su Noa Lang per lo stesso ruolo. Secondo Footmercato, su Zhegrova ora c'è forte l'interesse del Marsiglia di De Zerbi che è sempre alla ricerca di esterni offensivi di qualità.

Prima offerta al giocatore che potrebbe dunque cambiare squadra ma restano sempre in Ligue1 e dunque in Francia. Zhegrova sognava il Napoli e il club azzurro ci aveva anche pensato, poi tutto su Lang e dunque alla fine non se n'è fatto più nulla.

