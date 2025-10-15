Riflessioni per Torino ma non solo: Conte e la gestione del primo vero tour de force

vedi letture

Prosegue l’avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio sul campo del Torino e più in generale all'inizio di un primo vero tour de force da 7 gare in 22 giorni. Antonio Conte ieri ha ritrovato McTominay, Gilmour a cui dovrà chiedere uno sforzo importante vista l’assenza di Lobotka per almeno altre due settimane, e Rasmus Hojlund che in nazionale ha proseguito il suo momento magico con sei gol nelle ultime quattro partite. Oggi potrebbe toccare ad Elmas, De Bruyne ed agli italiani, Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e l’azzurrino Marianucci mentre l’ultimo a rientrare dovrebbe essere Anguissa, atteso dal playoff con il suo Camerun, visto che Olivera è rimasto a Castel Volturno in questa sosta. Nulla di particolarmente problematico, ma le riflessioni di Conte ed il suo staff riguardano più che altro le rotazioni ed il rientro degli infortunati.

Difficoltà crescente

Il Napoli è atteso dal Torino, ma poi si giocherà ininterrottamente ed il coefficiente di difficoltà aumenterà gradualmente con la trasferta di Eindhoven col Psv e poi il big-match con l'Inter. Per questo Conte potrebbe anticipare alcune rotazioni, quantomeno per quei giocatori a cui non vorrà affidare tre partite di fila per evitare ulteriori infortuni, quantomeno abbassando la percentuale di rischio, o semplicemente gestire le forze e tenere alto il livello prestazionale sulle sette partite.

Quanti dubbi

E' il caso di Buongiorno, che ha recuperato e vuole rientrare con la sua ex squadra, ma Conte potrebbe dargli uno spezzone per poi averlo con Psv ed Inter senza sovraccarichi. Stesso discorso per Spinazzola, reduce anche dalla nazionale mentre Gutierrez ha lavorato a Castel Volturno. Da gestire anche Politano: ha recuperato ma potrebbe lasciare l'out destro a Neres in prospettiva di non forzare subito fino all'Inter. In questo senso attendono più spazio anche Lang ed Elmas.