Ritiro SSC Napoli a Dimaro, parla il sindaco: tutte le novità per i tifosi

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Il sindaco di Dimaro Marco Panciera è intervenuto ai microfoni di Stile TV fornendo aggiornamenti sul prossimo ritiro estivo del Napoli e sulle iniziative legate alle celebrazioni del centenario del club. “La celebrazione del centenario vera e propria avverrà a Castel di Sangro, ma anche qui ci saranno delle anticipazioni per questo grande traguardo con del potenziamento del Village in cui ci sarà la storia del calcio Napoli”, ha spiegato Panciera, sottolineando come siano già in corso le programmazioni per l’allestimento dell’area dedicata ai tifosi. Il sindaco ha poi aggiunto che i preparativi inizieranno ai primi di luglio, con l’obiettivo di rendere tutto pronto in circa una settimana per accogliere la squadra nelle migliori condizioni possibili.

Dimaro e il ritiro del Napoli: lavori e novità

Le prenotazioni, secondo quanto riferito, stanno andando bene e l’auspicio è quello di confermare anche quest’anno le buone presenze registrate nelle precedenti edizioni. Panciera ha inoltre anticipato che durante il ritiro del Napoli si disputeranno due amichevoli, anche se date e orari non sono stati ancora definiti: “Di certo ce ne saranno due”, ha concluso, confermando il programma sportivo della preparazione estiva del club azzurro.