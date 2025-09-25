San Siro rischia di non ospitare Euro 2032, Gravina: "Non risponde ai requisiti Uefa"

Incredibile ma vero. Milano rischia di rimanere fuori dalle città deputate a disputare l'Europeo 2032 che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia. A rivelarlo è il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha fatto il punto della situazione circa gli impianti del nostro paese, in particolare quello di San Siro: "Lo stadio Meazza non risponde ai requisiti richiesti dalla Uefa per ospitare l’Europeo - riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. L’augurio che mi sento di fare è che la parte politica, d’accordo con lnter e Milan, riesca a trovare la migliore soluzione per Milano.

Il massimo organo calcistico italiano, lo ricordiamo, dovrà presentare entro il 31 luglio 2026 la lista degli stadi per l’Europeo e dovranno essere strutture con un progetto approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027. Una corsa contro il tempo di fatto per Milano che rischia, per il momento, di rimanere fuori dal lotto di città per Euro2032.

"Il fermento positivo generato dagli incontri che - continua Gravina - abbiamo intrattenuto con le 13 realtà che hanno manifestato interesse sta delineando addirittura uno scenario in cui Roma potrebbe concorrere con due impianti (l’Olimpico e lo stadio che vuole realizzare la Roma, ndr), quindi non posso pensare a Euro 2032 senza la città italiana più internazionale e aperta all’Europa".