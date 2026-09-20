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Spalletti all'esame Atalanta, Tuttosport: "Nuovo Kolo Muani, nuova Juve"

Spalletti all'esame Atalanta, Tuttosport: "Nuovo Kolo Muani, nuova Juve"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Insieme per sempre". E' questo il titolo scelto da Tuttosport oggi in edicola in merito alla scomparsa di Sandro Mazzola, che raggiunge papà Valentino, leggenda del Grande Torino. Spazio anche alla Juventus di Spalletti: "Nuovo Kolo, nuova Juve". Infine lo show tra Roma e Inter di ieri: "Inter...minabile. Che Roma, però!".