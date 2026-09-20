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Spalletti all'esame Atalanta, Tuttosport: "Nuovo Kolo Muani, nuova Juve"
"Insieme per sempre". E' questo il titolo scelto da Tuttosport oggi in edicola in merito alla scomparsa di Sandro Mazzola, che raggiunge papà Valentino, leggenda del Grande Torino. Spazio anche alla Juventus di Spalletti: "Nuovo Kolo, nuova Juve". Infine lo show tra Roma e Inter di ieri: "Inter...minabile. Che Roma, però!".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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