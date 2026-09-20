Prima pagina
Fiorentina-Napoli a pranzo, Il Mattino: "A Firenze per sorridere ancora"
Il Napoli sarà impegnato oggi alle 12:30 sul campo della Fiorentina nel lunch match del quinto turno di Serie A. "C'è il Napoli a pranzo", titola in prima pagina Il Mattino. E poi ancora: "A Firenze per sorridere ancora", si legge sul quotidiano.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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