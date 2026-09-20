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"A Firenze tra le gare più importanti", CdS titola: "Allegri mette pressione al Napoli"

"A Firenze tra le gare più importanti", CdS titola: "Allegri mette pressione al Napoli"
Oggi alle 08:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è impegnato alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina, in una partita definita tra le più importanti della stagione da Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica spazio in prima pagina al match di Firenze: "Allegri mette pressione al Napoli", è il titolo scelto, facendo riferimento proprio alle dichiarazioni sull'importanza della partita. "De Bruyne leader. La Viola punta su Mastantuono e l'effetto-Vanoli", si legge ancora.