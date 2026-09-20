Fiorentina-Napoli pronostico, quote e l'esame del Franchi per un Napoli ancora in cerca di identità

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Fiorentina - Napoli pronostico e quote: l'analisi del match del Franchi, i precedenti, i probabili marcatori e dove vedere la gara del Napoli di Allegri.

L’appuntamento all’ora di pranzo di Domenica 20 Settembre è tra Fiorentina e Napoli che si affronteranno al Franchi alle 12:30. Gli uomini di Allegri arrivano da una vittoria in cortomuso sul Bologna per 1-0, primo respiro dopo tre sconfitte di fila. Troveranno una Fiorentina rigenerata dall’arrivo di Vanoli. Sei punti contro tre, con un'infermeria che pesa.

Quote e pronostici Fiorentina - Napoli

Gli azzurri partono favoriti, però con uno scarto minimo: il 2 oscilla attorno a 2.20, il pareggio sale a 3.40. Noi guardiamo altrove, a un mercato che racconta meglio il Napoli di Allegri.

Pronostico Fiorentina Napoli: Napoli vincente + NoGol Goldbet 3.90 INFO Lottomatica 3.90 INFO Snai 4.00 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Analisi Fiorentina Napoli

Le formazioni Fiorentina - Napoli dicono molto del perché evitiamo il segno secco. Senza McTominay, atteso non prima di ottobre, e con Anguissa ancora in lavoro differenziato, Allegri perde i due centrocampisti capaci di strappare: Lobotka e Gilmour garantiscono palleggio, non inserimenti. È il profilo di una squadra che costruisce piano e colpisce quando l'avversario si allunga. Il gol di Lobotka contro il Bologna, arrivato in una gara bloccatissima, ne è la fotografia.

Da qui la scelta del 2 + NoGol, offerto a 3.90 e fino a 4.00, alternativa che ci pare più interessante dei 3.95 visibili su Eurobet per la stessa combinazione. Due clean sheet in quattro giornate per gli azzurri, una Fiorentina che nelle due gare interne ha prodotto un solo gol perdendo 0-3 col Frosinone e 1-2 col Torino: il NoGol secco viaggia a 2.00, l'Under 2.5 a 1.80. La lavagna, insomma, non si aspetta spettacolo e noi siamo d'accordo.

Precedenti del match

Sono 152 le sfide di Serie A fra le due squadre, con 56 successi azzurri, 55 viola e 41 pareggi: equilibrio quasi perfetto. Al Franchi il bilancio storico premia i toscani, 36 vittorie su 76, anche se il loro ultimo successo casalingo contro il Napoli risale al 29 aprile 2018, il 3-0 della tripletta di Simeone.

Da allora un 2-2 nel maggio 2024 e, soprattutto, l'1-3 del settembre 2025 firmato De Bruyne su rigore, Højlund e Beukema. L'ultimo incrocio, al Maradona nel gennaio 2026, finì 2-1 con le reti di Vergara e Gutiérrez.

Probabili marcatori

Rasmus Højlund resta il riferimento offensivo e il nome su cui puntiamo: marcatore in qualsiasi momento a 2.60 su Goldbet e Lottomatica, 2.50 su Snai, 2.75 su Eurobet. Contro la Fiorentina ha già timbrato un anno fa e davanti troverà una difesa che ha incassato undici reti in quattro giornate.

Ci incuriosisce anche De Bruyne, il quale Allegri ha chiesto di muoversi più alto e meno addosso al danese, candidato credibile nell'ultima mezz'ora. Dall'altra parte attenzione a Mateo Pellegrino, a segno sia a Venezia sia in Coppa Italia col Pisa. Probabilmente vedremo una gara che si sblocca dopo l'intervallo: il Primo Tempo/Finale X-2, bancato a 5.60, è lo spunto più audace e non ci sembra affatto assurdo.

Dove guardare Fiorentina - Napoli

La sfida del Franchi è trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, console, Amazon Fire TV Stick, Chromecast, oltre che su sito e app per gli abbonati. Non è prevista copertura su Sky Sport né su NOW. Alcuni operatori di scommesse mettono inoltre a disposizione lo streaming di determinati eventi per gli utenti registrati con conto attivo e movimentato: la disponibilità cambia da evento a evento e va verificata sui rispettivi palinsesti.

Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).