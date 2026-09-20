Prima pagina

Formazioni Fiorentina-Napoli, Il Roma: "Allegri punta sui senatori"

Formazioni Fiorentina-Napoli, Il Roma: "Allegri punta sui senatori"
Oggi alle 09:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Allegri punta sui senatori per battere la Fiorentina". E' questo il titolo scelto da Il Roma oggi in edicola, nel giorno del match tra Napoli e Fiorentina al Franchi. In caso di vittoria, si legge, Massimiliano Allegri è pronto a concedere sette giorne di vacanza premio.