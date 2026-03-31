Sky - Secondo Lukaku, il recupero è di una decina di giorni
Secondo Sky Sport, Romelu Lukaku potrebbe ora essere messo fuori rosa (così come comunicato al giocatore negli scorsi giorni), a causa di una grave inadempienza contrattuale del belga. L'attaccante - dopo il forfait con la sua nazionale - aveva deciso di trattenersi nel suo paese per curare l'infiammazione all'anca. I tempi di recupero - secondo quanto riferito da Lukaku - sarebbero di 10 giorni.
Caso Lukaku, la posizione del Napoli: la nota
La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, era arrivata nel primo pomeriggio tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recitava il comunicato del club partenopeo, confermando quanto già trapelato negli ultimi giorni in merito ai provvedimenti valutati dalla società partenopea.
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