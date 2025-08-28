Ufficiale

Slovacchia, i convocati di Calzona per le qualificazioni mondiali: Lobotka presente

Oggi alle 23:10Notizie
di Antonio Noto

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione dei Mondiali 2026, in casa contro la Germania (4 settembre), e fuori casa contro il Lussemburgo (7 settembre). Tra i convocati della Slovacchia anche Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli.

Di seguito la lista completa dei convocati della nazionale slovacca.