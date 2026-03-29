Ufficiale Tottenham, Tudor non è più l'allenatore: separazione consensuale

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Le riflessioni sul futuro della panchina del Tottenham erano in corso già da settimane.

Termina l'avventura in Premier League per l'ex tecnico della Juventus Igor Tudor. Le riflessioni sul futuro della panchina del Tottenham erano in corso già da settimane, nonostante l’arrivo dell'allenatore croato nel ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. I risultati ottenuti sul campo, però, non hanno convinto la dirigenza: tra l’eliminazione dalla Champions League e una classifica preoccupante in Premier League, con la squadra quartultima e a solo un punto dalla zona retrocessione, la situazione è apparsa sempre più critica.

Il comunicato ufficiale

È così arrivata la separazione consensuale tra il club e Igor Tudor, annunciata attraverso una nota ufficiale degli Spurs:

"Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito".