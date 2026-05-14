Ufficiale Elezioni FIGC, sarà Malagò contro Abete: ammesse entrambe le candidature

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Insieme alle candidature sono stati pubblicati anche i programmi elettorali in vista del voto del prossimo 22 giugno.

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono ufficialmente candidati alla presidenza della FIGC. Gli uffici tecnici della Federcalcio hanno infatti validato rapidamente entrambe le candidature, depositate nella giornata di ieri nonostante la scadenza fosse fissata al 22 maggio. Nessun problema formale per i due candidati, mentre è stata respinta, come previsto, la candidatura di Renato Miele, ex calciatore della Lazio, presentata senza il sostegno di alcuna componente federale. Insieme alle candidature sono stati pubblicati anche i programmi elettorali in vista del voto del prossimo 22 giugno.

Malagò avanti nei numeri, decisiva la Lega Pro

Giovanni Malagò parte attualmente in vantaggio grazie al sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori, componenti che rappresentano complessivamente il 54% del peso elettorale. Giancarlo Abete può invece contare teoricamente sul 34% garantito dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche se alcuni delegati della LND - tra cui quelli della Lombardia - sarebbero orientati a sostenere l’ex presidente del CONI. Resta ancora da definire la posizione della Lega Pro, guidata da Matteo Marani, che rappresenta il 12% dei voti e potrebbe risultare decisiva. Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto con sistema elettronico: per eleggere il presidente sarà sufficiente la maggioranza semplice dei voti validi. In presenza di uno o due candidati sono previsti fino a tre scrutini, mentre con più di due candidature il primo turno fungerà da selezione per l’eventuale ballottaggio finale tra i primi due classificati.