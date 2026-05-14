Caos calendari, il TAR non decide: Avvocatura dello Stato convoca Lega e Prefetto

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L’Avvocatura dello Stato ha quindi convocato la Lega Serie A, la FITP e la Prefettura di Roma per un confronto previsto nelle prossime ore

Gli orari della 37ª giornata di campionato restano ancora incerti. Il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di far disputare il derby della Capitale - e, di conseguenza, anche le altre gare decisive per la corsa Champions - lunedì 18 maggio alle 20.45, ha scelto di non esprimersi nel merito. I giudici amministrativi hanno infatti rimesso la questione all’Avvocatura dello Stato, invitando le parti a trovare un’intesa, segnale che il ricorso non è stato ritenuto privo di fondamento.

Vertice decisivo per trovare una soluzione

L’Avvocatura dello Stato ha quindi convocato la Lega Serie A, la FITP e la Prefettura di Roma per un confronto previsto nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa entro la serata di oggi. Va inoltre ricordato che un eventuale slittamento della finale del singolare maschile non dipenderebbe dalla FITP, bensì dall’ATP. Uno scenario che non può essere escluso del tutto, anche perché nel tennis gli incontri non hanno un orario d’inizio fisso, ma un “not before”. Resta però centrale il tema legato all’ordine pubblico, considerato prioritario dalla Prefettura di Roma.