Ufficiale Danimarca-Galles, le formazioni ufficiali: Hojlund guida l'attacco di Riemer

Hojlund titolare in Danimarca-Galles di Nations League: ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Sono ufficiali le formazioni di Danimarca-Galles, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Nations League. Riflettori puntati su Rasmus Hojlund: l’attaccante del Napoli parte dal primo minuto e sarà il riferimento offensivo della nazionale danese. Alle sue spalle agiranno Isaksen, Damsgaard e Dorgu, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia formata da Hjulmand e Hojbjerg.

DANIMARCA (4-2-3-1): F. Jørgensen; R. Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Dorgu; Højlund. A disposizione: Jungdal, Hermansen, Høgsberg, Nelsson, Froholdt, T. Jørgensen, Daghim, Bidstrup, Bak, Gaaei, Høgh, Daramy. Ct. Riemer.

GALLES (4-4-2): Ward; Roberts, Mepham, B. Davies, N. Williams; B. Johnson, C. Savage, Ampadu, S. Thomas; Moore, D. James. A disposizione: Cornell, King, Cabango, Burns, Koumas, Cullen, Dasilva, Norrington-Davies, J. James, Harris, Sheehan. Ct. Bellamy